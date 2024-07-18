الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية: سنبدأ إجراءات أعمال الحفر في حقل الدرة في 2024

الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية: سنبدأ إجراءات أعمال الحفر في حقل الدرة في 2024

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح يوم الخميس لرويترز إن تحديث الدراسات الهندسية المتعلقة بحقل الدرة الغازي سوف تنتهي بنهاية هذا الصيف، وبعدها يبدأ العمل الفعلي في الحقل قبل نهاية 2024.

وقال الشيخ نواف الصباح “لا نزال على الجدول المرسوم له (الحقل) ننتهي من تحديث الدراسات الهندسية ومن ثم نبدأ إجراءات الحفر وتشييد المنشآت”.

وأوضح أن الكويت سوف تصل إلى قدرة انتاجية 3.2 برميل يوميا من النفط قبل نهاية 2024 ثم زيادتها وصولا إلى أربعة ملايين في 2035.

وأشار إلى أن المؤسسة تعتزم انفاق سبعة مليارات دينار (22.92 مليار دولار) على عمليات انتاج النفط خلال السنوات الخمس القادمة.

وقال إن المؤسسة تبحث عن “أرخص تمويل” لمشاريعها وسوف تعمد في تمويل هذه المشاريع على مزيج من التمويل الذاتي والاقتراض والدخول في شراكات مع شركاء آخرين.