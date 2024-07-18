بنك برقان يفتتح عيادة طبية لموظفيه في مقرّه الرئيسي

أعلن بنك برقان عن افتتاح عيادة طبية لموظفيه في مقره الرئيسي وتوفير أخصائي لتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم بشكلٍ دوري، وذلك في إطار جهود البنك المتواصلة لتأمين بيئة عمل صحية تلبّي احتياجات الموظفين. ويعتبر تدشين العيادة الجديدة شهادة على التزام بنك برقان باستراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية ورؤيته المتمثلة بأن يكون البنك الأكثر حداثة وتقدّماً في الكويت.

وفي هذا الصدد، قال السيد/ نقيب أمين، مدير عام الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان: “تمثل صحة موظفينا ورفاههم أولوية في بنك برقان. فالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية هو جزء لا يتجزأ من مسؤولياتنا. وبفضل العيادة الجديدة في مقرنا الرئيسي، أصبح بإمكان موظفينا الحصول على الرعاية الصحية الأولية بسهولة وسرعة، ما يخلق بيئة عمل آمنة ومريحة”.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يعتمد نهجاً شاملاً ومتقدماً في مجال صحة الموظفين ورفاهيتهم، يُعدّ من الأفضل في القطاع المصرفي في الكويت. ويشمل هذا النهج مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل المسابقات، والبرامج الرياضية، وورش العمل التوعوية التي يقدمها كبار المتخصصين في الرعاية الصحية والتغذية. كما يتميز البنك ببرامجه المتنوعة والمبتكرة، مثل برنامج “”Rock Your Habits الذي يستمر لمدة شهر ويشجع على التحدي واتباع نظام صحي، إلى جانب ورشة عمل التوعية بسرطان الثدي، وبرنامج “Burgan Talk” الذي يركز على صحة الأهل العاملين ورفاهيتهم.

ومع فوزه رسمياً بشهادة “Great Place to Work” كأفضل بيئة للعمل، يظل بنك برقان ملتزماً بتوفير بيئة عمل صحية، وشاملة وملهمة لموظفيه، تمكنهم من الابتكار والتميز في مجالات تخصصهم وتشجعهم على النمو الشخصي والمهني.