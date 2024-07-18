الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة نهارا وحار ليلا ورياح مثيرة للغبار في عطلة نهاية الأسبوع

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن البلاد تتأثر في عطلة نهاية الأسبوع بموجة شديدة الحرارة تتجاوز درجات الحرارة العظمى فيها الـ50 درجة مئوية في بعض المناطق ليكون الطقس عموما شديد الحرارة نهارا وحارا ليلا مع نشاط للرياح الشمالية الغربية على فترات متفاوتة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة.

وأضاف مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 49 و51 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج بين 3 و6 أقدام.

وأضاف القراوي أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية بين 12 و42 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 35 و37 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس المتوقع غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و38 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.