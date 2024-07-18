سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 17 سنتا ليبلغ 85.61 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 17 سنتا ليبلغ 61ر85 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 78ر85 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 35ر1 دولار لتبلغ 08ر85 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 09ر2 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 85ر82 دولار.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن شركات الطاقة سحبت 9ر4 ملايين برميل من النفط الخام من المخزون خلال الأسبوع المنتهي في 12 يوليو الجاري.

كما أظهرت بيانات رسمية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الصين وهي أكبر مستورد للنفط في العالم شهدت نمو اقتصادها بنسبة 7ر4 في المئة خلال الربع الثاني وهو أبطأ نمو منذ الربع الأول من عام 2023 مما حد من مكاسب أسعار النفط.

وساعد ضعف الدولار الأمريكي أيضا في دعم أسعار النفط بعد أن وصل الدولار إلى أدنى مستوى في 17 أسبوعا مقابل سلة من العملات الرئيسية وقد يؤدي ضعف الدولار إلى تعزيز الطلب على النفط من خلال جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.