جاهز-الكويت ترعى لاعبات البادل نور حسن ودلال القناعي

أعلنت شركة جاهز الدولية (“جاهز-الكويت”)، المنصة الرائدة التي تربط العملاء بمطاعمهم المفضلة من خلال الطلبات عبر الإنترنت، عن رعايتها للاعبتي البادل الكويتيتين نور حسن ودلال القناعي. وتأتي رعاية لاعبات البادل ضمن التزام جاهز-الكويت المستمر بدعم المجتمعات التي تعمل فيها وتمكين الرياضيين المحليين من خلال تزويدهم بالموارد اللازمة ولتحقيق التميز في أدائهم الرياضي.

وتشارك اللاعبتان المرعيتان من جاهز-الكويت في فئة تحت 21 سنة وقد فازتا بعدة ألقاب في رياضة البادل في بطولات أقيمت في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وقد أظهرت اللاعبتان مؤخراً أدائهما الاستثنائي في بطولة بادل IN Wataniya Challenger التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، حيث فازت القناعي وشريكتها بالمركز الأول، بينما حققت حسن وشريكتها المركز الثاني.

كجزء من الرعاية، سترتدي اللاعبتان شعار جاهز-الكويت على ملابسهما خلال جميع مبارياتهما القادمة ، مما يتيح تواجدً كبيرًا للعلامة التجارية في الأحداث المحلية والدولية على حد سواء. وتسلط الرعاية أيضًا الضوء على تفاني جاهز-الكويت في دعم المواهب الشابة وتعزيز حضور الشركة في المجتمع الرياضي، وزيادة نطاقها ومشاركتها. تتماشى هذه المبادرة أيضًا مع برنامج المسؤولية الاجتماعية لشركة جاهز-الكويت والذي يهدف إلى خدمة المجتمع وتمكين الجيل الأصغر من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة.

وقال فيصل الساعي، مدير التسويق في جاهز-الكويت: “نحن فخورون برعاية نور حسن ودلال القناعي، اللاعبتين المحليتين اللتين أظهرتا حقًا إمكانياتهما في رياضة البادل. تعكس أداؤهما الاستثنائي والتزامهما بالرياضة مستوى الرياضيين والروح الرياضية التي تمثلها وتدعمها جاهز-الكويت. نحن متحمسون للمشاركة في رحلتهما كراعين والاحتفال بإنجازاتهما على المستويين المحلي والدولي. تتماشى هذه الرعاية مع التزام جاهز-الكويت بتعزيز الرياضة ودعم المواهب الشابة، مما يعكس رؤية الشركة الأوسع لتعزيز مشاركة المجتمع وتشجيع أنماط الحياة الصحية.”

تجدر الإشارة إلى أن جاهز-الكويت دخلت صناعة توصيل الطعام التنافسية بنهج مبتكر يركز على العميل. من خلال السماح للعملاء ببساطة بإسقاط دبوس للتوصيل دون الحاجة إلى إدخال عنوان، توفر جاهز-الكويت تجربة سلسة وبديهية تأخذ الراحة إلى مستوى جديد. تعزز المنصة أيضًا مستخدميها بخيارات دفع مرنة، مما يمنحهم الحرية للدفع في أي وقت، سواء قبل أو بعد التسليم، مما يضع التحكم بشكل كامل في أيدي العملاء. بالإضافة إلى ذلك، بالتعاون مع شركاء مختارين، تقدم جاهز خصومات تصل إلى 50% في بعض المطاعم، مما يوفر قيمة لا مثيل لها ويجعلها خيارًا مغريًا حقًا لتوصيل الطعام في الكويت.