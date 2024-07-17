رئيس الأركان بالجيش الكويتي يشيد بالتقنيات الاحترافية للتحالف الإسلامي العسكري

أشاد رئيس الأركان العامة بالجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين اليوم الاربعاء بالتقنيات الاحترافية والسبل المنهجية التي يمتلكها (التحالف الإسلامي العسكري) وتعنى جميعها بمعرفة أبعاد ومنهجيات الجماعات المتطرفة.

وأثنى المزين خلال زيارته لمقر (التحالف الاسلامي العسكري) في الرياض بما يقدمه التحالف لخدمة الدول الأعضاء والجهود التنسيقية المبذولة في هذا الشأن.

وكان في استقبال المسؤول الكويتي لدى زيارته كل من رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش السعودي الفريق الأول الركن فياض الرويلي والأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد المغيدي.

واستمع الفريق المزين الى شرح عن أهم أعمال التحالف الإسلامي ومنهجية عمله في محاربة الإرهاب وفق المجالات الأربعة الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية كما اطلع على إصدارات التحالف والدراسات والبحوث المعنية بذات الشأن.

كما اطلع المزين والوفد المرافق له على (غرفة تقدير الموقف) المعنية بعمليات الرصد والتحليل والمتابعة بالإضافة الى (مؤشرات قياس ظاهرة الإرهاب) التي تتبنى وفق معلومات وبيانات كمية ومعطيات إقليمية وتحليلات منطقية لتحليل ورصد الأحداث والجماعات الإرهابية حول العالم.

من جانبه أشاد اللواء المغيدي بما تقوم به دولة الكويت في حربها ضد الإرهاب وكل ما من شأنه أن يمس أمنها واستقرارها وعضويتها في العديد من المنظمات والمراكز الإقليمية والدولية المعنية بمحاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف.

وأشاد في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من قبل ممثلي دولة الكويت في التحالف الإسلامي ودورهم مع زملائهم من ممثلي الدول الأعضاء في العمل معا على كل ما من شأنه تبادل الخبرات الدولية والحرب على الإرهاب والقضاء على الجماعات المتطرفة.