النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

وزير الداخلية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره في سلطنة عمان

17 يوليو، 2024
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أجرى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اتصالاً هاتفياً مع أخيه حمود فيصل البوسعيدي، وزير داخلية سلطنة عمان، يدين فيها الهجوم الإرهابي على أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير .

واستنكر اليوسف هذا العمل الإرهابي الجبان الذي لا يمت للدين بصلة وترفضه مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وجميع الشرائع السماوية والأعراف الدولية، مؤكداً وقوف دولة الكويت التام مع سلطنة عمان الشقيقة إزاء كل ما يمس أمنها واستقرارها، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب.

المصدر
وزارة الداخلية
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17 يوليو، 2024
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