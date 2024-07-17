نجاح وساطة إماراتية سادسة تكللت بإطلاق 190 أسيرا مناصفة بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت الإمارات اليوم الاربعاء نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا لعملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 190 أسيرا مناصفة بين الجانبين ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين روسيا وأوكرانيا في هذه الوساطات إلى 1558 أسيرا.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الشكر لحكومتي كل من روسيا وأوكرانيا على تعاونهما مع الوساطة الإماراتية معتبرة أن هذا الإنجاز الذي يأتي بعد أقل من شهر على وساطة سابقة ناجحة “يعكس التزام الإمارات كوسيط موثوق به لدى الطرفين في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين”.

وذكرت الوزارة أن نجاح الوساطة الجديدة – وهي السادسة من نوعها منذ بداية العام 2024 – تجسد علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع الإمارات بروسيا وأوكرانيا.

كما أكدت الوزارة استمرار مساعي الإمارات في دعم كل الجهود والمبادرات التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين مؤكدة أن الحوار وخفض الصعيد هما السبيل الوحيد لحل الأزمة ما سيسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

يذكر أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت منذ بداية العام الحالي في إتمام خمس عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا كما نجحت في ديسمبر 2022 في تبادل مسجونين إثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.