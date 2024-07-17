وزارة التربية: توفير كافة المتطلبات اللازمة للمدارس الجديدة استعدادا للعام الدراسي الجديد

أكدت وزارة التربية اليوم الأربعاء حرصها على توفير كافة المتطلبات اللازمة استعدادا للعام الدراسي المقبل 2024/2025 إذ يتم تأثيث نحو 19 مدرسة موزعة على أربع مناطق تعليمية.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون المالية بالتكليف في الوزارة متروك المطيري في تصريح صحفي عقب جولة تفقدية على إدارة التوريدات والمخازن بمنطقة صبحان أن المدارس الـ19 موزعة على أربع مناطق تعليمية بواقع ثماني مدارس في منطقة الجهراء التعليمية وأربع مدارس في منطقتي الأحمدي والعاصمة التعليمية وثلاث مدارس في منطقة الفروانية التعليمية.

وأضاف المطيري أنه سيتم الانتهاء من جميع الاستعدادات خلال الأسبوعين المقبلين لافتا إلى أن (التربية) وضعت خطة معتمدة لتجهيز المدارس منذ شهر أبريل الماضي (بداية السنة المالية).

وذكر أنه سيتم توفير جميع مستلزمات المرافق التعليمية في المدارس الجديدة بما في ذلك الأثاث المكتبي لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والمتعلمين.