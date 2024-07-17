جمعية النجاة الخيرية: 22 ألف مستفيد من مشروع “أبشروا بالخير” بقيمة 6 ملايين دينار

جمعية النجاة الخيرية: 22 ألف مستفيد من مشروع “أبشروا بالخير” بقيمة 6 ملايين دينار

أعلنت جمعية النجاة الخيرية اليوم الأربعاء أن إجمالي المستفيدين من مشروع (أبشروا بالخير) الخاص بملف سداد الإيجارات عن الأسر المتعففة داخل الكويت بلغ 22 ألف مستفيد يمثلون 33 جنسية منذ بداية المشروع العام 2017.

وقال مدير إدارة المساعدات في الجمعية محمد الخالدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المستفيدين من مشروع (أبشروا بالخير) كويتيون ومقيمون بصورة غير قانونية ومن شتى الجنسيات الأخرى بتكلفة إجمالية قدرها 6 ملايين دينار (نحو 6ر19 مليون دولار).

وأضاف الخالدي أن أولوية الشريحة المستفيدة من المشروع كانت للأسر الأشد احتياجا والأسر المتعففة والأرامل والأيتام وضعاف الدخل والمرضى والمطلقات والمهجرات وغيرها من الحالات الإنسانية الأخرى وبلغ عدد الأسر المستفيدة من المشروع 3717 أسرة.

وأوضح أن آلية تقديم المساعدات تتم عبر فريق عمل خاص بمشروع (أبشروا بالخير) يتلقى الطلبات عبر الرقم الخاص بالمشروع بعدها يتم فرزها واستكمال جميع الأوراق الرسمية التي تثبت وتؤكد حاجة الأسرة للدعم والمساندة وأخيرا يعرض الملف على اللجنة لأخذ الموافقة النهائية.

وأكد حرص الجمعية على سداد الإيجارات لمالك العقار مباشرة من خلال (شيك) باسم هذا المالك وتوثيق سندات الاستلام في الأرشيف الخاص بالمشروع مع مراعاة خصوصية هذه الأسر والعوائل المستفيدة.

وذكر أن مشروع (أبشروا بالخير) أصبح علامة إنسانية مميزة لجمعية النجاة الخيرية داخل المجتمع الكويتي لدوره الإنساني والمجتمعي والأمني المهم معربا عن الشكر لأهل الخير داعمي المشروع ووزارة الشؤون الاجتماعية في دعم العمل الخيري وتنظيمه.