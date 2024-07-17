“زين” تُجدد شراكتها الاستراتيجية مع “جلوبل ماركتس”

أعلنت زين عن تجديد شراكتها الاستراتيجية مع “جلوبل ماركتس” – الشركة الرائدة في خدمات المعلومات وأبحاث السوق في منطقة الخليج، لتواصل تقديم مجموعة واسعة من خدماتها الاستشارية المُتخصصة في مجال تحليل وتحديث معلومات الشركات في السوق المحلّي، مما يُسهم في تعزيز حزمة الحلول المُتطورة التي تُقدّمها زين لعملائها في قطاع الأعمال.

وفي تعليقه على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في زين الكويت حمد المرزوق: “سُعداء باستمرار شراكتنا مع “جلوبل ماركتس”، حيث ستقوم خبراتها في مجال التحليلات والبيانات السوقية، وبالأخص تلك الخاصة بالسوق المحلّي، بإضافة قيمة كبيرة إلى أنظمة ذكاء الأعمال لدينا، مما يساعدنا على التكيّف مع اتجاهات السوق بكفاءة أكبر، واغتنام الفرص الجديدة لتصميم خدمات مُفصّلة تخدم احتياجات عملائنا الفريدة من نوعها، سواءً كانوا من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أو الشركات الكبيرة.”

ومن جانبه، علّق الرئيس التنفيذي لشركة “جلوبل ماركتس” علي بوشهري قائلًا: “نحن فخورون بثقة زين المُتجددة في خدماتنا، ونتطلّع إلى مواصلة تطوير حلول مُبتكرة تُلّبي احتياجات عملائها المُتنامية ليس فقط على مستوى السوق الكويتي، بل على مستوى المنطقة، كما نطمح بأن تساهم الأدوات المعلوماتية الذكية التي طوّرناها في دعم جهود زين لاتخاذ قرارات استراتيجية سليمة بناءً على بيانات دقيقة وشاملة، وتعزيز مكانتها الريادية في قطاع الاتصالات.”

وقد نجحت “جلوبل ماركتس” في تطوير أدوات معلوماتية ذكية تم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات زين، مُستندةً على خبرتها الواسعة في مجال تقويم البيانات وأبحاث السوق على الصعيدين الإقليمي والمحلّي لأكثر من عشر سنوات، علاوةً على خبرتها التي اكتسبتها من خلال تطوير حلول معلوماتية وبحثية موثوقة للعديد من الشركات والعلامات التجارية في دول الخليج.

وتستمر زين بالتوسّع في منظومة شراكاتها الاستراتيجية مع روّاد التكنولوجيا محلياً وإقليمياً وعالمياً لقيادة مرحلة جديدة من تمكين التحوّل الرقمي في القطاعين العام والخاص.

وتُقدّم الشركة محفظة حلول مُتكاملة تشمل خدمات الحوسبة السحابية، وحلول الأمن السيبراني، وخدمات الطائرات المُسيّرة المُدمجة بالذكاء الاصطناعي، وحلول الجيل الخامس، وغيرها من التقنيات الثورية لسد احتياجات كافة المؤسسات الحكومية والخاصة بما يُعزز النمو الاقتصادي ويخدم الأهداف التنموية للدولة.

حمد المرزوق وعلي بوشهري يُعلنان الشراكة