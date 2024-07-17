هيئة الشباب: حريصون على تمكين شبابنا وتوفير مسارات مهنية لحديثي التخرج وتأهيلهم لسوق العمل

أكدت الهيئة العامة للشباب حرصها وسعيها الدائمين لتمكين الشباب الكويتيين في مختلف المجالات وخصوصا توفير مسارات مهنية مميزة لحديثي التخرج وتأهيلهم لسوق العمل.

وقال نائب المدير العام للهيئة لقطاع المشاريع الشبابية بالتكليف الدكتور مساعد الكريباني في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن الهيئة فتحت باب التسجيل في البرنامج التدريبي والتأهيلي لإدارة العقود الهندسية الموجه للشباب من الخريجين الجدد من الجنسين في موسمه الثاني المقرر اطلاقه سبتمبر المقبل في جامعة الكويت – كلية الهندسة والبترول ويستمر شهرين.

وأضاف الكريباني أن البرنامج الذي يأتي ضمن مشروع (صناع العمل) يهدف إلى تنمية مهارات الشباب المقبلين على العمل وتعزيز معارفهم في هذا المجال المهم للإسهام في إلحاقهم بسوق العمل بالقطاعين العام والخاص.

وأوضح أن البرنامج يقدم تدريبا ميدانيا ومحاضرات نظرية للمشاركين فيه بإشراف أكاديميين ومتخصصين في هذا الموضوع ويستهدف الشبان والشابات من خريجي كلية الهندسة في التخصصات الميكانيكية والمدنية والكيميائية والصناعية والكهربائية إضافة إلى خريجي كليتي القانون وإدارة الأعمال.

وذكر أن البرنامج يسعى إلى تمكين الشباب الكويتيين وإضافة خبرات مهمة لهم في كيفية صياغة العقود ومراجعتها وتدقيقها علما أن مجتازي هذا البرنامج سيحصلون على شهادات معتمدة من جامعة الكويت.

وأشار إلى حرص الهيئة على تنظيم هذا البرنامج الذي يوفر مسارات مهنية مميزة للشباب الكويتيين حديثي التخرج مبينا أن مشروع (صناع العمل) يضم عددا من البرامج منها (إدارة المرافق) و(مساعد المحامي) و (البرمجة الرقمية) و(الأعمال الحرة) وغيرها.

ودعا الكريباني الشباب الراغبين في الانضمام إلى البرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (www.youth.gov.kw) قبل إغلاق التسجيل المقرر في 31 يوليو الجاري على أن يجري القائمون على البرنامج مقابلات شخصية للمتقدمين بدءا من مطلع أغسطس المقبل لتحديد القائمة النهائية للمقبولين في البرنامج.

وأفاد بأن الهيئة وبتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة ماضية في تطوير برامجها ومشاريعها بما يحقق تطلعات الشباب وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم في تنمية مهاراتهم في المجالات الشبابية كافة.