لبنان: 5 قتلى سوريين بينهم ثلاثة أطفال في غارات للاحتلال على الجنوب

لبنان: 5 قتلى سوريين بينهم ثلاثة أطفال في غارات للاحتلال على الجنوب

لقي خمسة سوريين بينهم ثلاثة أطفال مصرعهم اليوم الثلاثاء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن ثلاثة أطفال سوريين سقطوا في الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على أرض زراعية في بلدة (أم التوت) الحدودية.

وأضافت أن غارة أخرى شنتها مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مستهدفة دراجة نارية على طريق (النبطية – الخردلي) أدت إلى مقتل شخصين سوريين.

وأشارت الوكالة إلى أن مسيرة تابعة للاحتلال أغارت على أطراف المنطقة الواقعة بين بلدتي (الضهيرة ويارين).

وذكرت أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت (دير ميماس وكفركلا) وأطراف (القوزح) والمنطقة بين بلدتي (عيتا الشعب ورامية).

ويشهد لبنان منذ أكتوبر الماضي بعد انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في غزة مواجهات عسكرية متواصلة بشكل يومي بين قوات الاحتلال و(المقاومة) في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.