مجلس القيادة اليمني يؤكد أهمية تسريع إجراءات نقل مقرات المنظمات الدولية للعاصمة المؤقتة عدن

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اليوم الثلاثاء أهمية التسريع بإجراءات نقل مقرات المنظمات الدولية وشركائها المحليين إلى العاصمة المؤقتة (عدن).

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) إن ذلك جاء خلال استقبال العليمي للسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفين فايجن لبحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين ومستجدات الوضع اليمني والتطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد العليمي على أهمية دعم الاصلاحات الحكومية وجهودها لردع أي تهديد للمركز القانوني للدولة وفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني وتأمين خطوط الملاحة الدولية والمنشآت الوطنية الحيوية للشعب اليمني داعيا مجتمع المانحين “للوفاء بتعهداته لخطة الاستجابة الإنسانية” عبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

وبين أن الاصلاحات الاقتصادية والإدارية التي يقودها المجلس الرئاسي والحكومة وجهود الأشقاء والأصدقاء لإطلاق عملية سياسية شاملة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.

من جانبه استعرض السفير الأمريكي برامج الدعم الإنمائي والإنساني المقدم من الولايات المتحدة ووكالاتها الدولية بما في ذلك إعادة تأهيل قوات خفر السواحل اليمنية وجهود مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة.

وحذر اليمن الأسبوع الماضي من حملة حوثية قادمة لاختطاف المئات من الموظفين والعاملين المحليين في السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.