مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الاسبوعي

عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 16 /7 /2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـئون مجلس الوزراء شـريده عبـدالله المعوشرجي بما يلي:

استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح من وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالإنابة الدكتور أنور علي المضف حول إعلان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح وشركة نفط الكويت يوم الأحد الماضي عن اكتشاف كميات تجارية جديدة من النفط الخفيف والغاز المصاحب في حقل النوخذه البحري الذي يقع شرق جزيرة فيلكا ، مؤكداً أن هذا الاكتشاف يضع دولة الكويت على خريطة المنتجين الإقليميين الرائدين في مجال النفط والغاز ويرفع من مكانة البلاد على المستوى العالمي معتبراً هذا الاكتشاف بأنه مشروعاً وطنياً يهدف إلى تعزيز احتياطيات دولة الكويت من الموارد الهيدروكربونية .

من جهته أشاد مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت والذي أثمر عن اكتشاف هذه الكميات الضخمة من النفط الخفيف والغاز في حقل النوخذه .

ثم استعرض مجلس الوزراء العرض المرئي المقدم من وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي بشأن مشروع الإصدار الجديد لتطبيق وزارة الصحة (كويت صحة) موضحاً أن هذا المشروع سيعمل على توحيد جميع أنظمة الوزارة وسوف يقدم خدمات إلكترونية كاملة ومبتكرة معتبراً هذا المشروع بأنه نقله نوعية ورقمية في عالم الخدمات الطبية ويأتي استمراراً لجهود وزارة الصحة في التحول الرقمي ويهدف إلى الإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة في البلاد.

من جهته أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي يبذلها وزير الصحة والقائمون على هذا المشروع .

من جانب آخر رحب مجلس الوزراء بقرار وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي الذي يقضي باعتماد لائحة خفض أسعار عدد من الادوية والمستحضرات الصيدلانية في القطاع الصحي الأهلي ، حيث تجاوزت نسبة خفض الأسعار لبعض الأدوية 60% مقارنة مع السعر السابق بهدف تخفيف العبء المالي على المراجعين وضمان حصولهم على الأدوية الضرورية، ويأتي هذا القرار انعكاساً لالتزام وزارة الصحة المستمر بتحسين نظام الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المراجعين من الأدوية بأسعار مناسبة .

ثم ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة الوزارية بشأن مشروع مسار السكة الحديد في دولة الكويت والتقرير المقدم من الهيئة العامة للطرق والنقل البري بهذا الشأن، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة باستكمال جهودها نحو تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن المشروع، واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتسريع وتيرة العمل وتقليص الدورة المستندية الخاصة به والبدء بمراحل تنفيذه وصولاً إلى إنجازه قبل الموعد المحدد له، وموافــاة مجلـس الـوزراء بتقـريـر دوري (كل ستة أشهر) يتضمن مستجدات الخطة التنفيذية مشفوعاً بالبرنامج الزمني .