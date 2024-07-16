الرئيس الفرنسي يعتزم قبول استقالة الحكومة في وقت لاحق اليوم

الرئيس الفرنسي يعتزم قبول استقالة الحكومة في وقت لاحق اليوم

كشفت مصادر في قصر الرئاسة الفرنسي (اليزيه) عن نية الرئيس ايمانويل ماكرون قبول استقالة الحكومة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء وذلك بعد فوز تيار اليسار في الانتخابات التشريعية الفرنسية.

ونقلت محطة (بي اف ام) الاخبارية عن مصدر في القصر الرئاسي قوله إن “ماكرون سيقبل استقالة اتال وحكومته بعد هزيمة حزبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة”.

جاء ذلك بعد اجتماع لمجلس الوزراء بقيادة ماكرون في (اليزيه) حيث وجه الشكر لاتال والوزراء.

وتأتي استقالة اتال بعد حلول تكتله النيابي لحزب النهضة بزعامة ماكرون في المرتبة الثانية من نتائج الانتخابات خلف اليسار ومتفوقا على اليمين ما أضفى غموضا على المشهد السياسي في فرنسا.