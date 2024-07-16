الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي يعتزم قبول استقالة الحكومة في وقت لاحق اليوم

16 يوليو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

كشفت مصادر في قصر الرئاسة الفرنسي (اليزيه) عن نية الرئيس ايمانويل ماكرون قبول استقالة الحكومة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء وذلك بعد فوز تيار اليسار في الانتخابات التشريعية الفرنسية.

ونقلت محطة (بي اف ام) الاخبارية عن مصدر في القصر الرئاسي قوله إن “ماكرون سيقبل استقالة اتال وحكومته بعد هزيمة حزبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة”.

جاء ذلك بعد اجتماع لمجلس الوزراء بقيادة ماكرون في (اليزيه) حيث وجه الشكر لاتال والوزراء.

وتأتي استقالة اتال بعد حلول تكتله النيابي لحزب النهضة بزعامة ماكرون في المرتبة الثانية من نتائج الانتخابات خلف اليسار ومتفوقا على اليمين ما أضفى غموضا على المشهد السياسي في فرنسا.

المصدر
وكالات
الوسوم
16 يوليو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

زيلينسكي يؤيد مشاركة روسيا في قمة مقبلة حول السلام في أوكرانيا

15 يوليو، 2024

35 قتيلا على الأقل جراء أمطار غزيرة في شرق أفغانستان

15 يوليو، 2024

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على مستوطنين متطرفين

15 يوليو، 2024

الجيش الهندي يقتل ثلاثة متمردين في كشمير

15 يوليو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى