وزارة الخارجية

دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الارهابي الذي وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو

16 يوليو، 2024
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وجددت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء موقف دولة الكويت الثابت في رفضها لكافة أشكال العنف والإرهاب وتؤكد على وقوفها إلى جانب حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في كافة الاجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها.

وتقدمت بخالص تعازي دولة الكويت لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة حكومة وشعبا بضحايا ذلك الهجوم الإرهابي الآثم وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

المصدر
وزارة الخارجية
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16 يوليو، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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