“بيتك” يشارك في حفل تتويج مشاريع تخرّج “الهندسة والبترول”

شارك بيت التّمويل الكويتي “بيتك” في حفل تتويج مشاريع تخرّج طلبة كليّة الهندسة والبترول بجامعة الكويت ضمن معرض التّصميم الهندسي الـ 46، وذلك من خلال جائزة “بيتك للاستدامة البيئية” المقدمة لأفضل المشاريع الهندسية الأكثر تركيزا واهتماما بالبيئة والاستدامة، حيث تم منح الجائزة للطلبة اصحاب المشاريع الفائزة بالمركزين الأوّل والثّاني.

وتعتبر الجائزة التي أطلقها “بيتك” للمرة الثالثة على التوالي، امتدادا لسلسلة من المبادرات التي تهتم بالاستدامة والبيئة ضمن استراتيجية الاستدامة المتكاملة وضمن اطار حملة Keep it Green المعنية بدعم المبادرات البيئية والمستدامة.

وتم الإعلان عن المشاريع الفائزة بجائزة “بيتك للاستدامة البيئيّة” ضمن الحفل الختامي للمعرض الذي أقيم تحت رعاية وزيرة الأشغال العامّة ووزيرة الدّولة لشؤون البلديّة الدكتورة نورة المشعان وحضور القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول الاستاذ الدكتور خالد الهزاع، وتم اختيار المشاريع من قبل لجنة تقييم مختصّة درست جميع جوانب المشاريع المشاركة في المعرض.

وأكد المدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في “بيتك”، فيصل السريع أن “بيتك” يواصل دعمه للطّلبة الخرّيجين المشاركين في معرض التّصميم الهندسي ودعم مشاريعهم المميّزة، إذ يعتبر “بيتك” الدّاعم الرّئيسي والأكبر للمهندسين الخرّيجين، منوها بأن “بيتك” يقدم الدّعم لنحو 300 خريج خلال العام.

من جهته أشاد القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول الاستاذ الدكتور خالد الهزاع بالدّور الذي يقوم به “بيتك” تجاه الطّلبة والتّعليم من خلال هذه المبادرات والرّعايات التي لها بالغ الأثر في نفوس الطّلبة المميّزين.

يذكر أن “بيتك” يدعم مشاريع تخرّج الطّلبة ومعرض التّصميم الهندسي الذي يقام مرّتين كل عام بواقع معرض في كل فصل دراسي، ويأتي ذلك ضمن إطار حرص “بيتك” على دعم الطّلبة والتّعليم والشّباب، وتشجيع المبادرات العلميّة، للمساهمة في خلق بيئة علميّة خصبة للابداع والانجاز وتنمية العقول الشابّة، وتهيئة السّبل لهم للتقدّم والتطوّر والمساهمة في ازدهار الكويت.