“خفر السواحل” تحدث الرقم الرسمي للقطع البحرية ليتكون من أرقام فقط

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء أن الإدارة العامة لخفر السواحل ممثلة في إدارة النقل البحري قامت بتحديث الرقم الرسمي للقطع البحرية ليصبح مكونا من أرقام فقط بدلا من الأرقام والأحرف العربية.

وقالت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن هذا التحديث يأتي انطلاقا من استراتيجية المؤسسة الأمنية الرامية إلى تسهيل خدماتها المقدمة إلى الجمهور وتطويرها.

وأوضحت أن النظام الجديد يسهل تنظيم وتصنيف القطع البحرية حسب نوع النشاط ورخصة القطعة البحرية ويتكون من (رقم إداري/رقم القطعة) وسيطبق هذا التحديث على حالات التسجيل الجديدة وتجديد دفتر الملكية.

وأعطت مثالا توضيحيا للنظام الجديد للرقم الرسمي للقطع البحرية (نوع الرخصة): صيد (رقم إداري: 10) / نزهة (رقم إداري: 20) / رحلات (رقم إداري: 30) / دراجات بحرية (رقم إداري: 40) / حكومي (رقم إداري: 50) / تجاري (رقم إداري: 60) / غوص (رقم إداري: 70) / أعمال بحرية (رقم إداري: 80).

وأضافت أن رقم القطعة البحرية: 12345 (الرقم الخاص للقطعة البحرية) يكون في دفتر الملكية مكونا من الرقم الإداري ورقم القطعة البحرية.

ودعت من يملكون قطعا بحرية إلى الامتثال للقانون مشيرة إلى أن أي مخالفة في استخدام النشاط أو الرخصة الخاصة بالقطعة البحرية ستؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.