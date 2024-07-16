أفغانستان: 17 قتيلًا و34 جريحًا في حادث انقلاب حافلة في ولاية بغلان

أفغانستان: 17 قتيلًا و34 جريحًا في حادث انقلاب حافلة في ولاية بغلان

قُتل 17 شخصًا وأُصيب 34 آخرون الثلاثاء في انقلاب حافلة كانت تقلّهم في أفغانستان، على ما قال مسؤول وزارة الإعلام والثقافة في ولاية بغلان لوكالة فرانس برس.

وقال مصطفى هاشمي “قضى 17 شخصًا وأُصيب 34 آخرون حين انقلبت حافلتهم (…) في منطقة خينجان بولاية بغلان”.

وأشار إلى أن المركبة كانت متجهة من كابول إلى ولاية فارياب الشمالية.

وأوضح أن القتلى هم 12 رجلًا وامرأتان وثلاثة أطفال.

وغالباً ما يسقط قتلى على طرقات أفغانستان التي تفتقر الى الصيانة المناسبة بسبب تداعيات النزاع في البلاد وفي ظل عدم احترام قوانين السير.

وفي آذار/مارس، قُتل 21 شخصًا وأُصيب 38 آخرون في اصطدام بين حافلة ودراجة نارية وشاحنة صهريج في جنوب أفغانستان.