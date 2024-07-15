مدير هيئة الرياضة بالتكليف: حريصون على تنفيذ التوجيهات السامية بدعم الشباب الرياضي محليا وخارجيا

أكد المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله اليوم الاثنين حرص الهيئة على تنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بدعم الشباب الرياضي على المستويين المحلي والخارجي.

وقال عبدالله في تصريح صحفي عقب تسليمه المكرمة الأميرية لبطولة كأس (سمو الأمير) لكرة القدم إن تكريم سمو الأمير للفائزين بالمراكز الأولى لكأس سموه يعد تحفيزا لجميع اللاعبين من أجل تحقيق المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الإنجازات والانتصارات.

وقام بتسليم المكرمة الأميرية لبطولة كأس سمو الأمير إلى ممثلي أندية القادسية (حامل اللقب) والسالمية (الوصيف) والعربي والتضامن (المركز الثالث) عن الموسم الرياضي (2023 – 2024) بحضور الأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم صلاح القناعي رافعا أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لدعمه ورعايته لأبنائه الرياضيين.

ونقل إلى ممثلي الأندية تحيات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة منوها بدعمها لكافة الرياضيين وتنفيذ استراتيجية (هيئة الرياضة) بتطوير الرياضة خلال الفترة المقبلة بناء على الرغبة السامية.