الهلال الأحمر الكويتي ينفذ مشروعا إغاثيا لدعم النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي

بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي تنفيذ مشروع إغاثي عاجل لدعم الآلاف من النازحين الفلسطينيين في منطقة (المواصي) غربي مدينة (خانيونس) جنوبي قطاع غزة.

وقال المدير العام لمؤسسة (وافا) للتنمية وبناء القدرات في فلسطين وهي الجهة المنفذة للمشروع محيسن العطاونة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأثنين إن الحملة الإغاثية تشمل توزيع وجبات غذائية وطرود صحية بهدف تلبية احتياجات الالاف من النازحين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية وصحية صعبة.

واضاف العطاونة ان المشروع جاء لدعم صمود النازحين وخاصة المخيمات التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي بمجازره مؤخرا.

وأوضح أن عملية توزيع المساعدات تشمل تقديم وجبات ساخنة وربطات خبز للنازحين في ظل عدم توفر غاز للطهي إضافة إلى طرود صحية تشمل كافة المنظفات الصحية الشخصية غير المتوفرة بالمناطق الجنوبية في الفترة الحالية.

كما أشار إلى أهمية المشروع الإغاثي في ضوء استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي للشهر العاشر على التوالي وعدم سماحه بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واغلاقه لكافة المعابر.

ومنذ بدء الحرب على غزة ساهمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بسلسة مشاريع إنسانية وادخلت عشرات القوافل الى القطاع ووفودا طبية لعلاج المرضى والجرحى الفلسطينيين.

كما أنشأت (مستشفى الهلال الاحمر الكويتي الميداني) الذي يستقبل على مدار الساعة اعدادا من الحالات المرضية الحرجة رغم عدم تشغيله وافتتاحه رسميا بشكل كامل نظرا لحالة الطوارئ والتهديدات التي يطلقها الاحتلال الاسرائيلي واستهدافه عددا من المستشفيات المجاورة.

توزيع المساعدات على النازحين الفلسطينيين في منطقة المواصي توزيع المساعدات على النازحين الفلسطينيين في منطقة المواصي توزيع المساعدات على النازحين الفلسطينيين في منطقة المواصي