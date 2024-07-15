الجيش الهندي يقتل ثلاثة متمردين في كشمير

أعلن الجيش الهندي أنه قتل ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم متمردون في الجزء من كشمير الذي تديره الهند.

وقال الجيش الهندي إن ثلاثة أشخاص قتلوا خلال “عملية لمكافحة التوغلات” في إقليم كوبوارا في كشمير موضحا أنه ضبط “اسلحة وعتادا حربيا”.

وكشمير مقسمة إلى شطرين بين الهند وباكستان منذ الاستقلال عن بريطانيا في العام 1947 وتشهد نزاعا.

وتشن جماعات انفصالية تمردا مسلحا في كشمير الهندية منذ 1989 مطالبة باستقلال المنطقة التي تسكنها غالبية مسلمة أو ضمها إلى باكستان.

وتراجعت المواجهات بين المتمردين والجيش الهندي بشكل كبير منذ العام 2019 عندما سحبت حكومة رئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي الحكم الذاتي الجزئي من كشمير الهدنية.

وتتهم الهند بانتظام باكستان بدعم المتمردين وتسليحهم فيما تنفي إسلام اباد ذلك.

وأدى هذا النزاع إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص من مدنيين وجنود ومتمردين. وفي التاسع من حزيران/يونيو، أطلق رجل مسلح النار على حافلة تنقل حجاجا من الهندوس بعد زيارة لمقام ديني.