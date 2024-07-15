“جاهز-الكويت” تطلق حملة الاسترداد النقدي اليومية خلال شهر يوليو

أطلقت شركة جاهز الدولية (“جاهز-الكويت”)، المنصة الرائدة التي تربط العملاء بمطاعمهم المفضلة من خلال الطلبات عبر الإنترنت، حملتها الأخيرة للاسترداد النقدي اليومي طوال شهر يوليو. وتتميز جاهز – ألكويت بحملاتها المتنوعة للاسترداد النقدي التي تُطلق على مدار العام وفي مختلف المناسبات، ستمنح جاهز-الكويت الآن المستخدمين استرداداً نقدياً على طلباتهم طوال شهر يوليو. تأتي حملة الاسترداد النقدي كجزء من رؤية جاهز-الكويت المستمرة لتقديم تجربة توصيل طعام استثنائية لقاعدتها المتنامية من العملاء، وتعزيز رضا العملاء، وبناء الولاء مع دعم شركائها المميزين.

خلال شهر يوليو، سيستمتع مستخدمو تطبيق جاهز بمبلغ الاسترداد النقدي بحد أدنى 1 دينار كويتي على طلباتهم من شركاء جاهز-الكويت المختارين. ستكون هناك أيضًا أيام مفاجئة يتم تقديمها طوال الشهر يمكن للمستخدمين فيها الحصول على مبالغ الاسترداد النقدي قدرها 3 دينار كويتي و 5 دينار كويتي. للمشاركة في حملة الاسترداد النقدي، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى زيارة صفحة “استكشاف” على تطبيق جاهز، ونسخ رمز الاسترداد النقدي اليومي على الصفحة، وأخيرًا لصق الرمز عند إتمام الطلب. سيتضمن تطبيق جاهز أيضًا فئة تحتوي على المطاعم المختلفة التي ينطبق عليها رمز الاسترداد النقدي، مع بعض الأيام التي تشمل جميع المطاعم على تطبيق جاهز.

وقال فيصل الساعي، مدير التسويق في جاهز-الكويت: “نحن متحمسون لإطلاق حملتنا للاسترداد النقدي التي ستستمر طوال شهر يوليو تقديراً لمستخدمينا المخلصين ودعماً لشركائنا من المطاعم. تتيح هذه الحملة لجاهز-الكويت أن ترد الجميل لعملائها بينما يستمتعون بوجبات من مطاعمهم المفضلة. “تقديم حوافز الاسترداد النقدي اليومية سيحسن التجربة العامة للعملاء ويوفر قيمة مضافة مع كل طلب يتم من خلال تطبيق جاهز.”

بعد إتمام طلباتهم، يتعين على العملاء لصق أو إدخال رمز الاسترداد النقدي اليومي، حيث سيتم إضافة المبلغ مباشرة إلى محافظ المستخدمين داخل التطبيق، مما يضمن الوصول الفوري والخالي من المتاعب إلى مكافآتهم المكتسبة. يمكن للمستخدمين التحقق من محافظهم تحت قسم “المزيد” في تطبيق جاهز، حيث سيكونون قادرين على رؤية رصيدهم المتاح الذي يمكن استخدامه في أي طلب مستقبلي.

وأضاف الساعي: “في جاهز-الكويت، نسعى باستمرار لتحسين التجربة للمستخدمين لكسب عملاء مخلصين يستمتعون بالطلب من تطبيق جاهز. بالإضافة إلى ذلك، قدمنا ميزات جديدة على تطبيقنا لمشاركة المزيد من الأفكار حول الحملات والعروض المختلفة التي لدينا حاليًا. يأتي ذلك أيضًا كجزء من مبادرتنا المستمرة لتحسين بنية التطبيق وتقديم تجربة سلسة تمامًا للعملاء.”

تجدر الإشارة إلى أن جاهز-الكويت دخلت صناعة توصيل الطعام التنافسية بنهج مبتكر يركز على العميل. من خلال السماح للعملاء ببساطة بإسقاط دبوس للتوصيل دون الحاجة إلى إدخال عنوان، توفر جاهز-الكويت تجربة سلسة وبديهية تأخذ الراحة إلى مستوى جديد. تعزز المنصة أيضًا مستخدميها بخيارات دفع مرنة، مما يمنحهم الحرية للدفع في أي وقت، سواء قبل أو بعد التسليم، مما يضع التحكم بشكل كامل في أيدي العملاء. بالإضافة إلى ذلك، بالتعاون مع شركاء مختارين، تقدم جاهز خصومات تصل إلى 50% في بعض المطاعم، مما يوفر قيمة لا مثيل لها ويجعلها خيارًا مغريًا حقًا لتوصيل الطعام في الكويت.