الإطفاء: السيطرة على حريق محدود في مستشفى مبارك دون وقوع إصابات

الإطفاء: السيطرة على حريق محدود في مستشفى مبارك دون وقوع إصابات

أعلنت قوة الإطفاء العام أن فرقها سيطرت فجر اليوم الاثنين على حريق محدود في غرفة كهرباء بسطح مستشفى مبارك الكبير دون وقوع إصابات.

وقالت القوة في بيان صحفي إن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ورئيس (الإطفاء العام) بالتكليف اللواء خالد فهد تواجدا في موقع الحريق.

من جانبه ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند عبر منصة (إكس) أنه “تم التأكد من سلامة جميع المرضى والعاملين في المستشفى ولله الحمد”.

وأضاف السند أن الوزير العوضي ووكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن المطيري تواجدا في مستشفى مبارك للتأكد من سلامة الجميع ولضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية مؤكدا أن جميع المرضى بخير وصحة وعافية.