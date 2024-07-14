لاعبو المنتخب الإسباني يحتفلون بتسجيل هدف

يورو 2024: إسبانيا تحرز لقبها الرابع بفوزها في النهائي على إنكلترا

15 يوليو، 2024
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تُوّج المنتخب الإسباني بلقبه الرابع القياسي في كأس أوروبا لكرة القدم بفوزه على نظيره الإنكليزي في النهائي 2-1 الاحد في برلين.

وانفرد “لا روخا” بأكبر عدد من ألقاب البطولة بعد أن فضّ شراكته مع ألمانيا (ثلاثة في 1972، 1980 و1996)، وأضاف الى ألقابه السابقة (1964، 2008 و2012).

وافتتحت إسبانيا التسجيل في مستهل الشوط الثاني عبر الجناح المتألق نيكو ويليامس (47) قبل أن تُعادل إنكلترا عن طريق البديل كول بالمر (73). ومنح البديل الآخر ميكيل أويارسابال المنتخب الإسباني التقدم من جديد والفوز (86).

المصدر
أ ف ب
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15 يوليو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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