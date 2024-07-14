وكيل وزارة الداخلية في جولة تفقدية للإطلاع على خطة تأمين مرتادي الحسينيات في محافظة الأحمدي ومبارك الكبير

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح بجولة أمنية على عدد من الحسينيات في محافظة الأحمدي ومبارك الكبير يرافقه عدد من القيادات الأمنية وذلك لتفقد القوة وللوقوف على سير الإجراءات الأمنية والإطلاع على آلية توزيع الدوريات ونطاق انتشارها وإنسيابية الحركة المرورية لتأمين رواد الحسينيات خلال شهر محرم.

وفي بداية جولته، تفقد الفريق النواف النقطة الأمنية في محافظة الأحمدي واستمع إلى الخطة الأمنية من القادة الميدانيين التي يجري تنفيذها على أرض الواقع من خلال الانتشار الأمني، والتواجد المكثف حول الحسينيات وتوفير انسيابية الحركة المرورية في محيطها، وتذليل العقبات والصعاب على مرتاديها.

والتقى وكيل وزارة الداخلية بمحافظ مبارك الكبير الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح في النقطة الأمنية الخاصة في حسينيات منطقة صباح السالم حيث تم استعراض آفاق التعاون والتنسيق بين المؤسسة الأمنية والمحافظات وسبل تعزيزها، بما يخدم الملفات الأمنية والاجتماعية، مشيراً إلى أن المؤسسة الأمنية والمحافظات تعمل جنباً إلى جنب لخدمة أمن وأمان الوطن والمواطنين.