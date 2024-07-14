وزير الخارجية التركي يعتبر أن الاحتلال ليس لديه أي نية للسلام في غزة

وزير الخارجية التركي يعتبر أن الاحتلال ليس لديه أي نية للسلام في غزة

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد الاحتلال بأنه “ليس لديه أي نية” لإحلال السلام في قطاع غزة.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان “يرتكب الاحتلال ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مجازر جديدة كلّما توافرت أجواء إيجابية. هذا يُظهر أنهما في الواقع ليس لديهما أي نية للسلام”.

وأضاف “بعد الهجوم على مدنيين في خان يونس أمس (السبت)، نفهم أن نية الاحتلال ليست إنهاء هذا النزاع بل مواصلة سياستها لإبادة الشعب الفلسطيني”.

وأسفرت ضربة استهدفت مخيّم المواصي للنازحين في جنوب قطاع غزة السبت عن مقتل 90 شخصًا على الأقل وإصابة 300 بجروح، وفقًا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

واستهدفت غارة ثانية مسجدًا في مخيّم الشاطئ في غرب مدينة غزة، حيث أفاد الدفاع المدني الفلسطيني عن مقتل 20 شخصًا.

والأحد، أعلن الاحتلال أن الغارة على منطقة المواصي أسفرت عن مقتل رافع سلامة، القيادي العسكري البارز في حركة حماس، لافتة الى أنه “أحد العقول المدبرة” لهجوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

وقالت السبت إنها استهدفت محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس. لكن حماس أكدت الأحد أنه “بخير”.

وأضاف فيدان الأحد “في وقت قبلت حماس حتى لو بصعوبة اتفاق وقف إطلاق النار، يجب أن يقبل به الاحتلال في أقرب وقت وأن تضع حدًا لإراقة الدماء (…) وإلّا سيكون هناك مزيد من الوفيات والمجازر وانعدام الاستقرار، ونحن لا نريد رؤية ذلك”.

ولطالما أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن دعمه لحركة حماس الفلسطينية.