أمين مجلس التعاون يدين محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال البديوي في بيان إن هذه المحاولة تتعارض مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية وإن العنف والإرهاب لا يمكن تبريرهما تحت أي ظرف من الظروف.

وأكد أن دول مجلس التعاون تشجب كافة أشكال العنف والإرهاب التي تزعزع الأمن والسلم الإقليمي والدولي معربا عن تمنياته لترامب بموفور الصحة والسلامة والشفاء العاجل.

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق وأحد المرشحين إلى الرئاسة عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب الى عملية إطلاق نار أثناء إلقائه خطابا بتجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.

وأدت العملية إلى إصابته بجروح طفيفة بإحدى أذنيه فيما أكدت السلطات المحلية مقتل شخصين أحدهما منفذ العملية الذي جرى تحديد هويته لاحقا بأنه يدعى توماس ماثيو كروكس (20 عاما) من ذات الولاية.