“معهد الأبحاث” يطلق دورته الصيفية الـ45 لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية

أطلق معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الأحد الدورة التدريبية الصيفية الـ45 بمشاركة 152 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية و47 من طلبة المرحلة الجامعية وذلك بمقره الرئيسي في الشويخ وتستمر حتى 15 أغسطس المقبل.

وقالت مدير دائرة تنمية القوى العاملة بالمعهد منى الفيلكاوي في بيان صحفي إن الهدف من إقامة مثل هذه الدورات الطلابية هو تشجيع أبناء الجيل الناشئ على ممارسة البحث العلمي.

وأوضحت الفيلكاوي أنه تم توزيع الطلبة المشاركين بالدورة على ثمانية برامج علمية متنوعة هي علم الأحياء الدقيقة وغذاء صحي لحياة أفضل والطيور في حياتنا ولغاتها وبرنامج لنصنع ما نتخيل واستكشاف عالم الهندسة وعالم النانو والهندسة الجينية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

بدورها أكدت مديرة الدورة الصيفية الدكتورة دلال البعيجان وفق البيان على ضرورة التزام الطلبة المشاركين بالقواعد والأنظمة التي من شأنها أن تعود عليهم في نهاية المطاف بالنفع وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة واستثمار الوقت بالطريقة الأمثل.

وتقام الدورة هذا العام برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة التربية وجامعة الكويت ووعدد من شركات القطاع الخاص.