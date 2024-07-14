كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

شقيقة كيم تنتقد إطلاق كوريا الجنوبية منشورات مناهضة للشمال

14 يوليو، 2024
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انتقدت شقيقة كيم جونغ أون النافذة الأحد ما وصفته ب “حثالة” كوريا الجنوبية لإطلاق منشورات دعائية مناهضة للنظام عبر الحدود، محذرة من أن هؤلاء سيدفعون “ثمناً باهظاً للغاية”.

وشهدت شبه الجزيرة الكورية تبادل إطلاق بالونات في الأسابيع الأخيرة، اذ أطلقت بيونغ يانغ بالونات محمّلة بالنفايات باتّجاه الشطر الجنوبي، في إطار ما تقول إنه رد على البالونات المحمّلة شعارات دعائية مناهضة لنظامها والتي يرسلها ناشطون باتّجاه أراضيها.

وقالت كيم يو جونغ أحد المتحدثين الرئيسيين باسم النظام، إنها أُبلغت بالعثور على دفعة من “المنشورات القذرة وأشياء من حثالة جمهورية كوريا” في الأراضي الكورية الشمالية على طول الحدود، وفقًا لبيان نشره المركز الكوري المركزي الرسمي باللغة الإنكليزية.

وأضافت أن عناصر الجيش الكوري الشمالي “يقومون الآن بعملية بحث شاملة، ويرمون النفايات في النار ويتخلصون منها”.

وتابعت “على الرغم من التحذيرات المتكررة لكوريا الديموقراطية، فإن حثالة جمهورية كوريا لم توقف هذه المسرحية الفظة والقذرة”.

وحذرت من أن سيول “ستتعب من معاناة الإحراج المرير ويجب أن تكون مستعدة لدفع ثمن باهظ للغاية”.

أطلقت بيونغ يانغ أكثر من ألف بالون محمّل بالنفايات باتّجاه جارتها الجنوبية في إطار ما تقول إنه رد على البالونات المحمّلة شعارات دعائية مناهضة لنظامها والتي يرسلها ناشطون باتّجاه أراضيها.

وردّا على ذلك، علّقت سيول بالكامل العمل باتفاق عسكري لخفض التوتر وأعادت بث جزء من الدعاية عبر مكبرات صوت عند الحدود.

وتمر العلاقة بين البلدين بأصعب مراحلها منذ سنوات عدة.

المصدر
أ ف ب
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14 يوليو، 2024
0 40 دقيقة واحدة

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