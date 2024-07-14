أمين مجلس التعاون يدين القصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي في خانيونس

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بشدة اليوم الأحد القصف “الوحشي” لقوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي بمدينة خانيونس في قطاع غزة.

وقال البديوي في بيان صحفي إن هذا القصف دليل على سلسلة جرائم الاحتلال الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني مضيفا أن قوات الاحتلال ومن خلال جرائمها تلك أصبحت لا تعترف بأي مبادئ أو قوانين أو معاهدات سواء على المستوى القانوني أو الإنساني أو الأخلاقي.

وذكر أن استمرار قوات الاحتلال في غطرستها وارتكاب الجرائم البشعة ضد أرواح الأبرياء يستدعي التدخل الفوري من المجتمع الدولي عبر تحمل مسؤولياته وإيقاف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

وجدد تأكيد المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والأولى للعرب والمسلمين داعما إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.