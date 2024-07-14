بنك برقان يجدّد مشاركته في ملتقى التوظيف وحفل تخرّج حملة “شركاء لتوظيفهم” 

شارك بنك برقان في حفل تخريج الدفعة الخامسة من حملة “شركاء لتوظيفهم”، الذي نظّمته واستضافته الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بدعم من مؤسسات كويتية رائدة في جميع القطاعات، وفي مقدّمتها القطاع المصرفي، وذلك في إطار جهوده لدعم المواهب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأقيم الحفل تحت رعاية وحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزير الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة، لتخريج نخبة من المتدربين الذين أكملوا برنامج التدريب المصمّم خصيصاً لتزويد الكفاءات من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمهارات اللازمة للانضمام إلى سوق العمل كموظفي خدمة عملاء. وتعتبر مشاركة بنك برقان المتجدّدة في هذا الحدث وتوظيفه للعديد من الخريجين، دليلاً على التزامه بمسؤوليته الاجتماعية وسعيه لتحقيق الشمولية والاستدامة الاجتماعية في مجتمعه.

وقالت السيدة/ غالية الصالح، مدير أول – استقطاب المواهب في بنك برقان: “إن تحقيق التنوع والشمول في مكان العمل مقياس لنجاح بيئة الأعمال، ونحن في بنك برقان نتبع نهجاً مشابهاً لتقييم مدى نجاح واستدامة مواردنا البشرية”.

وتابعت: “نشعر بالفخر والسعادة لاستقبال مواهب جديدة استثنائية وانضمامها لعائلة بنك برقان التي أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات. ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن اختلاف قدراتنا ومهاراتنا يعتبر من صميم نجاحنا المتكامل. لذلك، نواصل البحث عن القيمة المضافة التي يمتلكها كل فرد ونصمم خطة توظيف ونمو شاملة تتناسب مع قدراتهم وتبرز أفضل ما لديهم”.

وأضافت الصالح أن تمكين الكفاءات من ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم للانخراط في سوق العمل أمر مهم لتحقيق التماسك الاجتماعي والرفاهية الجماعية التي يواصل بنك برقان المساهمة في تحقيقها تحت مظلة برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية. بالإضافة إلى دعمه السابق لحفلات تخرج حملة “شركاء لتوظيفهم” ومعارض التوظيف، فقد تعاون بنك برقان أيضاً مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجمعية الكويتية لرعاية المعوقين في مناسبات عديدة، بما في ذلك جهوده لتجهيز مركز الأحمدي التعليمي بالأجهزة والمستلزمات الضرورية التي تضمن مستوى مرتفعاً من جودة حياة للعديد من أفراد هذه الفئة من المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يبذل جهوداً حثيثة لتمكين الكفاءات من ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع، سواء من خلال التوظيف أو تقديم الرعاية الصحية أو دعمهم في المجالات الرياضية. ومن بين الرموز الرياضية التي يواصل البنك دعمه خلال مسيرته الرياضية وإنجازاته الرائعة هو بطل العالم في المبارزة على الكراسي المتحركة طارق القلاف، بالإضافة إلى أبطال آخرين يتلقون دعماً مباشراً وغير مباشر من بنك برقان لإظهار إمكاناتهم وشغفهم الكبير.

غالية تمثّل بنك برقان في استلام التكريم

جانب من حفل التكريم للدفعة الخامسة من الطلبة الخريجين في برنامج “شركاء لتوظيفهم”