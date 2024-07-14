مقتل عسكري جراء عدوان جوي على محيط دمشق

قتل عسكري وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف صهيوني استهدف عدداً من المواقع العسكرية في محيط دمشق وأحد الأبنية السكنية في داخل المدينة وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا نقلاً عن مصدر عسكري فجر الأحد.

وقال جيش الاحتلال الذي نادرا ما يعلن مسؤوليته عن ضربات في سوريا، إنه استهدف مركز قيادة عسكريا سوريا ومنشآت وأهداف لوحدة الدفاع الجوي تابعة للجيش السوري.

وقال المصدر السوري “ارتقى شهيد عسكري وأُصيب ثلاثة آخرون بجراح إثر عدوان جوي شنه العدو الصهيوني بعد منتصف ليل اليوم (السبت-الأحد)”.

وأضاف المصدر “انطلق العدوان من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من مواقعنا العسكرية في المنطقة الجنوبية وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق”.

وأشار المصدر إلى أن وسائط الدفاع الجوي تصدّت “لصواريخ العدو رغم كثافتها وأسقطت عدداً غير قليل منها”.

ونشرت وكالة سانا صورا تظهر حريقا في ما بدا أنه حفرة ناجمة عن القصف.

وشاهد مراسل فرانس برس الذي كان في الموقع صباح الأحد الحفرة التي وصل طولها إلى نحو 30 متراً وعرضها أكثر من عشرة أمتار.

وأشار المراسل إلى تضرّر واجهة مبنى سكني مؤلف من ثمان طبقات، فيما فرضت الشرطة طوقاً حول المكان مع مواصلة رجال الإطفاء عمليات التبريد بعد إخماد الحريق.

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، شن الاحتلال مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله. وهي نادراً ما تؤكّد تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتحدّثت إذاعة شام إف إم المحلية عن “انفجار مستودع ذخيرة جراء العدوان الصهيوني الذي استهدف أحد النقاط في محيط العاصمة”.

وقالت الإذاعة “تُسمع أصوات سيارات الإسعاف والإطفاء في شوارع المدينة”.

وقال أحد سكّان منطقة المزة في غرب دمشق لوكالة فرانس برس “كانت أصوات الانفجارات واضحة للغاية ومتتالية، وشممنا بعد ذلك رائحة بارود قوية”.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن غارات استهدفت مبنى في حي كفرسوسة ومقراً عسكرياً قرب دمشق و”اسفرت عن مقتل مقاتل موالٍ للنظام وأصابة ستة آخرين، بينهم سوريان على الأقل”.

وأشار المرصد ومقره في المملكة المتحدة لكنه يتمتع بشبكة مصادر واسعة في البلاد إلى “أن المبنى الذي كان يتواجد فيه مقاتلو +محور المقاومة+ في كفرسوسة، تم تدميره بالكامل”.

ويضم حي كفرسوسة الراقي بدمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أبنية رسمية ومقار عسكرية وأمنية فضلا عن مركز ثقافي إيراني.

“النظام السوري مسؤول”

وفي بيان الأحد قال جيش الاحتلال أنه ضرب رداً على اقتراب مسيرتين السبت من “منطقة في شمال إيلات” انطلاقا من الأراضي السورية و”قد تم اعتراضهما”.

وشدد على أن “النظام السوري مسؤول عن كل النشاطات الإرهابية التي تجري على أراضيه وسيحمل مسؤوليتها”.

وتزايدت الضربات الصهيونية على سوريا منذ بدء الحرب بين الاحتلال وحماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عندما شنت الحركة الفلسطينية المدعومة من إيران هجوما غير مسبوق على جنوب فلسطين المحتلة.

لكن وتيرة الضربات “تراجعت بشكل لافت” وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ القصف الذي استهدف مبنى ملحقاً بالسفارة الإيرانية في دمشق في نيسان/أبريل وأسفر عن مقتل سبعة عناصر من الحرس الثوري، بينهم ضابطان كبيران.

في نهاية حزيران/يونيو قتل ثلاثة أشخاص بينهم امرأة مسنة في ضربة صهيونية في منطقة السيدة زينب القريبة من دمشق على ما أفاد المصدر السوري لحقوق الإنسان.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد. كذلك، شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.