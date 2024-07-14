سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسلامته إثر تعرضه لمحاولة اغتيال

14 يوليو، 2024
0 40 دقيقة واحدة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية إلى فخامة دونالد جي ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص التهنئة لسلامته إثر تعرضه لمحاولة الإغتيال الآثمة خلال إلقائه كلمة في تجمع إنتخابي بولاية بنسلفانيا معبرا سموه حفظه الله عن الاستنكار والإدانة الشديدة لهذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية ومتمنيا سموه رعاه الله لفخامته السلامة الدائمة وموفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد في خدمة البلد الصديق.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية إلى فخامة دونالد جي ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية ضمنها سموه خالص التهنئة لسلامته إثر تعرضه لمحاولة الاغتيال الآثمة خلال إلقائه كلمة في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا متمنيا سموه لفخامته وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
14 يوليو، 2024
0 40 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية – السعودية تناقش تقارير العمل في عمليات الخفجي والوفرة

14 يوليو، 2024

سمو ولي العهد يهنئ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسلامته إثر تعرضه لمحاولة اغتيال

14 يوليو، 2024

وزير المالية: نهدف لخفض العجز المالي بالميزانية العامة عبر ترشيد الانفاق ومعالجة الهدر وتنويع مصادر الدخل

14 يوليو، 2024

هيئة الشباب: تعزيز مهارات الشباب وتطويرها يتصدران أولوياتنا ببرامج ومشاريع مبتكرة

14 يوليو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى