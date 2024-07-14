سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسلامته إثر تعرضه لمحاولة اغتيال

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية إلى فخامة دونالد جي ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص التهنئة لسلامته إثر تعرضه لمحاولة الإغتيال الآثمة خلال إلقائه كلمة في تجمع إنتخابي بولاية بنسلفانيا معبرا سموه حفظه الله عن الاستنكار والإدانة الشديدة لهذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية ومتمنيا سموه رعاه الله لفخامته السلامة الدائمة وموفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد في خدمة البلد الصديق.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية إلى فخامة دونالد جي ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية ضمنها سموه خالص التهنئة لسلامته إثر تعرضه لمحاولة الاغتيال الآثمة خلال إلقائه كلمة في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا متمنيا سموه لفخامته وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.