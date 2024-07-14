مصر والأردن تواصلان الإسقاط الجوي للمساعدات الإغاثية لقطاع غزة

واصلت القوات الجوية المصرية والأردنية اليوم الأحد تنفيذ اعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات ومعونات الإغاثة الإنسانية للتخفيف من المعاناة عن الفلسطينيين بالمناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

وذكر المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبد الحافظ في بيان أن ذلك يأتي استمرارا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالعمل على تنفيذ المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء والمواد الإغاثية التي يحتاجها سكان القطاع بصفة عاجلة بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار البيان إلى الدور المحوري الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية للتخفيف من تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور الأحوال المعيشية داخل قطاع غزة.