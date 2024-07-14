مصر والأردن تواصلان الإسقاط الجوي للمساعدات والمعونات الإغاثية لقطاع غزة

مصر والأردن تواصلان الإسقاط الجوي للمساعدات الإغاثية لقطاع غزة

14 يوليو، 2024
0 43 أقل من دقيقة

واصلت القوات الجوية المصرية والأردنية اليوم الأحد تنفيذ اعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات ومعونات الإغاثة الإنسانية للتخفيف من المعاناة عن الفلسطينيين بالمناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

وذكر المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبد الحافظ في بيان أن ذلك يأتي استمرارا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالعمل على تنفيذ المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء والمواد الإغاثية التي يحتاجها سكان القطاع بصفة عاجلة بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار البيان إلى الدور المحوري الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية للتخفيف من تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور الأحوال المعيشية داخل قطاع غزة.

المصدر
وكالات
الوسوم
14 يوليو، 2024
0 43 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مقتل عسكري جراء عدوان جوي على محيط دمشق

14 يوليو، 2024

أردوغان يعلن نهاية وشيكة للعملية العسكرية في شمال العراق وسوريا

13 يوليو، 2024

قطر تدين بشدة مجزرة الاحتلال الإسرائيلي المروعة بحق النازحين في غزة

13 يوليو، 2024

السعودية تدين بشدة مجازر الاحتلال الإسرائيلي بمخيمات النازحين في خانيونس

13 يوليو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى