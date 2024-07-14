الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها إزاء استهداف النازحين في خانيونس

الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها إزاء استهداف النازحين في خانيونس

أعربت الأمم المتحدة عن صدمتها إزاء استهداف الاحتلال الإسرائيلي النازحين غرب مدينة (خانيونس) جنوب قطاع غزة ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح صحفي مساء أمس السبت إن هجوم الاحتلال استهدف منطقة مكتظة بالسكان “تم تحديدها كمنطقة إنسانية لإيواء النازحين”.

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ التدابير الاحترازية أثناء الهجمات.

ونقل إدانة غوتيريش لاستهداف المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال مشددا على عدم وجود مكان آمن في غزة وضرورة إنهاء الحرب.

وشدد المتحدث أيضا على ضرورة الإيقاف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية والإفراج عن كل الرهائن بشكل فوري ومن دون شروط.

واستشهد 90 فلسطينيا وأصيب نحو 300 آخرين أمس السبت في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بعدما استهدف النازحين في منطقة (المواصي) غرب مدينة (خانيونس) جنوب قطاع غزة.