وزارة الإعلام تنعى الإعلامي القدير خليل إبراهيم

نعت وزارة الإعلام ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى الإعلامي القدير خليل إبراهيم الذي وافته المنية أمس السبت.

ونقل الناطق الرسمي للوزارة وكيل قطاع الأخبار والبرامج السياسية بالتكليف الدكتور بدر العنزي في بيان اليوم الأحد خالص تعازي وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري والعاملين في الوزارة لأسرة الفقيد ومحبيه سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وقال العنزي إن الإعلام الكويتي فقد برحيل الإعلامي خليل إبراهيم أحد رواد الإذاعة لافتا إلى أن الفقيد أثرى الحركة الإعلامية وخصوصا الإذاعية بما قدمه من برامج وإسهامات سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم رضوانه.