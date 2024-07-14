اتحاد شركات الاستثمار: سمو الأمير أكبر الداعمين لمسار التنمية

أكد اتحاد شركات الاستثمار حرصه على مواكبة ما يحتاجه مجتمع الأعمال من أجل المساهمة بالفاعلة بتحقيق رؤية التحول إلى مركز مالي مرموق، حيث يهتم بتقديم دور إيجابي يرقى للمساهمة في تنمية الاقتصاد الكويتي، متمنياً الرفعة والنهضة للبلاد.

وأضاف في بيان صحافي: “نعلم أن حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح هو أكبر الداعمين لمسار التنمية، وأن استراتيجيات عمل سموه تُظهر بوضوح تفهمه العميق للواقع ونظرته للمستقبل المضيء الذي يترقبه ويأمله الجميع”.

وتابع “ندعو الله عز وجل أن يوفق حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين ومجلس الوزراء لكل ما فيه الخير لوطننا الحبيب، داعين أن يسدد خطى الجهاز التنفيذي في سبيل تحقيق رؤية سمو الأمير”.

وسلط الاتحاد الضوء في مضمون العدد السابع عشر من “مجلة المستثمر” على صناعة الأسهم ورأس المال الجريء وتطورات المشهد المالي في الكويت ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وسبل التعامل بمثل هذه الأدوات المهمة.

و قدم الاتحاد في سياق العدد نظرة شاملة على أساسيات الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء، إذ حرص العدد على تبسيط مفهوم هذا النوع من الأصول للمستثمر العادي.

وأوضح الاتحاد أن الاستثمارات البديلة الشهيرة تشمل الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء نظرًا لإمكاناتها الكبيرة في تحقيق عوائد أعلى، لافتاً إلى أن الأصول المدارة في هذه الصناعة نمت بنسبة تتراوح بين 600% و900%. خلال الفترة بين 2008 و 2023.

وتناول العدد، النمو المستمر لصناعة الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من التحديات العالمية.

وناقش العدد كذلك الاتجاهات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية البلوكشين، ويشمل العدد أيضاً مقابلة مع دلال الشايع، CFA، نائب رئيس أول للاستثمارات البديلة في كامكو إنفست، التي تشارك رؤاها حول الصناعة والاهتمام المتزايد من المستثمرين الكويتيين.

وقال الاتحاد ” في ظل التحسينات التي تقوم بها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي والهيئات التنظيمية، يتوقع أن تستمر الصناعة المالية في النمو، ما يجعل المنطقة وجهة جذابة للاستثمار في الأسهم الخاصة ورأس المال الجري”.