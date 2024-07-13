قطر تدين بشدة مجزرة الاحتلال الإسرائيلي المروعة بحق النازحين في غزة

دانت دولة قطر بأشد العبارات اليوم السبت هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي المروع الذي استهدف خيام نازحين في منطقة (المواصي) في مدينة (خانيونس) جنوبي قطاع غزة وأدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين العزل.

وعدت وزارة الخارجية القطرية في بيان استهداف خيام نازحين في منطقة (المواصي) مجزرة وحشية صادمة وحلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المستمرة في حق الشعب الفلسطيني الشقيق والإنسانية جمعاء.

وجددت التأكيد على أن تكرار جرائم الاحتلال الشنيعة في إطار حربه المستمرة على غزة يثبت يوما بعد يوم الحاجة الملحة إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان الغاشم فورا وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وحذرت الوزارة في هذا السياق من أن استهتار الاحتلال الإسرائيلي بالدم الفلسطيني ومحاولاته المتكررة لفرض سياسة الأمر الواقع ونزع الحقوق الفلسطينية التي كفلها القانون الدولي ستقوض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين وتمهد بالتالي لاتساع دائرة العنف في المنطقة وتهديد السلم والأمن الدوليين.

كما جددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة جيش الاحتلال الاسرائيلي في منطقة (المواصي) غرب مدينة (خانيونس) جنوبي قطاع غزة الى 71 فلسطينيا.