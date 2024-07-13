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السعودية تدين بشدة مجازر الاحتلال الإسرائيلي بمخيمات النازحين في خانيونس

13 يوليو، 2024
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دانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اليوم السبت استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد آلة الحرب الإسرائيلية وآخرها استهداف مخيمات النازحين في (خانيونس) جنوب قطاع غزة.

وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان مطالبة المملكة بالإيقاف الفوري والدائم لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين العزل في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة جيش الاحتلال الاسرائيلي في منطقة (المواصي) غرب مدينة (خانيونس) جنوبي قطاع غزة إلى 71 فلسطينيا.

المصدر
وكالات
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13 يوليو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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