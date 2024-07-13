مركز العجيري العلمي: الصيف ينتصف الثلاثاء المقبل مع دخول الجوزاء الثانية

مركز العجيري العلمي: الصيف ينتصف الثلاثاء المقبل مع دخول الجوزاء الثانية

قال مركز العجيري العلمي اليوم السبت إن موسم الصيف للعام الحالي ينتصف يوم الثلاثاء المقبل الذي يصادف 16 يوليو الجاري بالتزامن مع دخول موسم الجوزاء الثانية الذي يستمر 13 يوما.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن موسم الجوزاء الثانية يعد رابع منازل فصل الصيف عند العرب والخامس في تقويم منازل الشمس والقمر ويعرف نوؤها ب(الهنعة).

وأوضح البيان أنه خلال موسم الجوزاء الثانية تمتد ساعات النهار أكثر من 13 ساعة و50 دقيقة فيما تمتد ساعات الليل إلى 10 ساعات وما يقارب 10 دقائق.

واشار إلى أن شروق الشمس مع بداية (الهنعة) سيكون عند الساعة الرابعة و59 دقيقة صباحا فيما تغيب الشمس عند الساعة السادسة و49 دقيقة مساء.

وأفاد البيان بأن حرارة الشمس ترتفع خلال الجوزاء الثانية التي يتخللها فترة تعرف باسم (باحورة الصيف) وتمتد لثماني ليال تقريبا كما تشهد دخول رياح البوارح التي يعرفها البعض باسم السموم.

وذكر ان نجم الجوزراء الثانية يعتبر من النجوم اللآمعة ومن ضمن مجموعة النجوم اللامعة في منكب الجوزاء المعروف عند العرب قديما التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة.