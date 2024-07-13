وزيرة الأشغال تؤكد تذليل العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروع المطار T2 في الموعد المحدد

أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان عزم الوزارة على العمل بشكل مكثف وتذليل العقبات لضمان الانتهاء من تنفيذ مشروع المطار (مبنى الركاب الجديد T2 ) في موعده المحدد بالتعاون مع الجهات المعنية ما سيسهم بشكل كبير في تحسين تجربة المسافرين واستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة النقل الجوي.

وقالت الوزيرة المشعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن مشروع مبنى الركاب الجديد T2 يأتي تأكيدا على الالتزام بتطوير قطاع الطيران المدني ودوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي للبلاد.

وأشارت إلى الاجتماع الذي عقدته اليوم مع مقاول العقد والمكتب الاستشاري لمشروع المطار T2 مشددة على سرعة إنجاز المشروع في المواعيد المحددة ضمن البرنامج الزمني للعقد.

وأوضحت أن الاجتماع ضم جميع الجهات المعنية ذات الصلة بالمشروع وأعمال المتابعة الأسبوعية مؤكدة ضرورة التنسيق لحل المواضيع العالقة وضرورة التعاون وتذليل جميع العقبات للانتهاء من تنفيذ المشروع في الموعد المحدد من أجل النهوض بالمشاريع والخدمات التي من شأنها أن تنهض برفعة ومكانة الكويت في شتى المجالات.