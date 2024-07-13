وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان خلال الاجتماع مع مع مقاول العقد والمكتب الاستشاري لمشروع المطار T2

وزيرة الأشغال تؤكد تذليل العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروع المطار T2 في الموعد المحدد

13 يوليو، 2024
0 43 دقيقة واحدة

أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان عزم الوزارة على العمل بشكل مكثف وتذليل العقبات لضمان الانتهاء من تنفيذ مشروع المطار (مبنى الركاب الجديد T2 ) في موعده المحدد بالتعاون مع الجهات المعنية ما سيسهم بشكل كبير في تحسين تجربة المسافرين واستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة النقل الجوي.

وقالت الوزيرة المشعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن مشروع مبنى الركاب الجديد T2 يأتي تأكيدا على الالتزام بتطوير قطاع الطيران المدني ودوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي للبلاد.

وأشارت إلى الاجتماع الذي عقدته اليوم مع مقاول العقد والمكتب الاستشاري لمشروع المطار T2 مشددة على سرعة إنجاز المشروع في المواعيد المحددة ضمن البرنامج الزمني للعقد.

وأوضحت أن الاجتماع ضم جميع الجهات المعنية ذات الصلة بالمشروع وأعمال المتابعة الأسبوعية مؤكدة ضرورة التنسيق لحل المواضيع العالقة وضرورة التعاون وتذليل جميع العقبات للانتهاء من تنفيذ المشروع في الموعد المحدد من أجل النهوض بالمشاريع والخدمات التي من شأنها أن تنهض برفعة ومكانة الكويت في شتى المجالات.

المصدر
كونا
الوسوم
13 يوليو، 2024
0 43 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

مرسوم بقانون بالموافقة على اتفاقية بين الكويت والإمارات لتجنب الازدواج الضريبي

13 يوليو، 2024

أمين مجلس التعاون يؤكد دعم المجلس للشعب الفلسطيني في نضاله من اجل الحرية

13 يوليو، 2024

الكهرباء: انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء محدودة من منطقة علي صباح السالم

13 يوليو، 2024

مرسوم بسحب الجنسية من 30 شخصاً

13 يوليو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى