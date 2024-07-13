بنك الخليج يجدد شراكته مع طيران الإمارات

في إطار مساعيه المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات ، جدد بنك الخليج اتفاقية الشراكة مع طيران الإمارات، تتيح لعملائه سداد قيمة حجوزات تذاكر سفرهم من خلال موقع الناقلة على الإنترنت، على مدار 12 شهراً بفائدة 0%، وبدون رسوم إدارية.

ووفقاً لاتفاقية الشراكة بين الجانبين، يمكن لجميع حاملي بطاقات بنك الخليج الائتمانية الاستفادة من طريقة الدفع الميسرة، التي توفرها خدمةEasy Pay ، للحجوزات التي تتجاوز قيمتها 50 دينار كويتي ، حيث يمكن لعملاء البنك الاستفادة من الخدمة، عند الحجز من خلال الموقع الإلكترونيلطيران الإمارات، أو عبر التواصل المباشر مع مركز اتصال بنك الخليج لتحويل معاملة الشراء إلى خدمةEasy Pay.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج محمد القطان: ” سعداء بالشراكة مع طيران الإمارات أكبر الناقلات الجوية في العالم، لتوفير خدمات الدفع الميسر لعملائنا من خلال خدمة Easy pay “، مؤكداً حرص البنك على تطوير خدماته بشكل مستمر لمواكبة متطلبات واحتياجات عملائه، عن طريق توفير خدمات تتسم بالسهولة والابتكار.

وأضاف: يسعى البنك باستمرار لتقديم تجربة مصرفية مميزة للعملاء، من خلال تسهيل الإجراءات والمعاملات المصرفية، وتوفير الحلول التي تتسم بالبساطة والكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أن البنك يحرص بشكل مستمر على التواصل مع العملاء واستطلاع احتياجاتهم ومتطلباتهم، والعمل بشكل سريع على تلبيها.

ونوه إلى أن الخدمة توفر للعملاء الحصول على خدمات ومنتجات متنوعة من نحو 42 فئة في السفريات، والسيارات، والصحة والتجميل، والإلكترونيات، والمفروشات المنزلية، والمجوهرات، والأزياء والموضة، والرياضة، واللياقة البدنية، والأجهزة المنزلية، وغيرهم.

ولفت إلى أن بنك الخليج يوفر للعملاء من حاملي بطاقاته الائتمانية أفضل برنامج نقاط في الكويت، يُمكّنهم من استبدالها بتذاكر طيران، دون تقيدهم بشركة طيران معينة، والإقامة الفندقية في أكثر من 300 ألف فندق حول العالم، والحصول على عروض سفر خاصة، علماً بأن النقاط على العمليات الشرائية خارج الكويت تكون أكثر من على العمليات المحلية، لافتاً إلى أن النقاط توفّر للعميل فرصة لتحقيق عوائد مجزية حال الدفع من خلال البطاقات الائتمانية.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

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