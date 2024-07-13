بنك برقان يحتفل بتخرّج 30 موظفاً من برامجه التدريبية الرائدة

احتفى بنك برقان مؤخراً بتخريج 30 موظفاً متميّزاً من مختلف المستويات المهنية لاستكمالهم اثنين من أبرز برامج التدريب الرائدة في البنك وهما “برنامج انطلاقة” و” برنامج الاستثمار وإدارة الثروات”. وأقيم حفل التخرج في المقر الرئيسي لبنك برقان بحضور الإدارة العليا.. وتُعتبر جهود البنك المستمرة لتطوير برامج تدريبية مخصصة لموظفيه، مع حرصه على الاحتفال بإنجازات خريجيه، شهادة على التزام بنك برقان بتنمية رأسماله البشري ودعم الكفاءات الوطنية.

وفي كلمتها خلال حفل التخرج، قالت السيدة/ فاطمة أحمد، مدير أول بالإنابة في إدارة التدريب – وحدة التعلّم وتطوير الكفاءات في بنك برقان: “نحن في غاية الفخر للغاية بفريق عملنا الموهوب الذي حقق نجاحاً استثنائياً في اثنين من برامجنا التدريبية الرائدة والمتقدّمة. فقد أظهر خريجونا خلال البرنامجين التدريبيين التزاماً كبيراً في تجسيد روح الابتكار التي يشجع عليها بنك برقان، ما يؤهلهم ليكونوا قادة فكر مبدعين يسهمون في إحداث تغيير إيجابي بين زملائهم”.

وأضافت: “تماشياً مع ثقافة التميز والتعلم المستمر في بنك برقان، وكجزء من استراتيجيتنا الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري، نواصل العمل على تكريس مواردنا لتطوير مجموعة واسعة من برامج التدريب المتقدمة التي تلبي احتياجات فريق العمل والسوق على حد سواء. ونسعى دائماً إلى تطوير برامجنا التدريبية لتتماشى مع أحدث الاتجاهات الرائجة والتقنيات المطوره، لضمان نمو موظفينا وتطورهم على الصعيدين المهني والشخصي، بالإضافة إلى الحفاظ على مكانة بنك برقان الرائدة في السوق”.

علاوة على ذلك، أكمل 15 من بين 30 خريجاً برنامج “انطلاقة”، المصمم لتأهيل الخريجين الجدد لمواكبة احتياجات السوق المصرفية الحيوية ووتيرته المتنامية، وإعدادهم لشغل وظائف ذات المستويات المبتدئة عبر فروعه المصرفية للأفراد. وفي الوقت نفسه، تم تسجيل 15 موظف في البرنامج المتقدّم للاستثمار وإدارة الثروات، والمصمم خصيصاً لتزويد الموظفين ذوي الخبرة بأحدث المعارف والاتجاهات الرائجة في مجال الاستثمار المالي وإدارة الثروات. وعلى الرغم من التفاني الملحوظ لجميع الخريجين، فقد تم تكريم اثنين منهم، وهما السيد/ فيصل الراشد من برنامج “الاستثمار وإدارة الثروات”، والآنسة/ منار الشايع من برنامج “انطلاقة”، لإنجازاتهما المتميزة والتزامهما المثالي بقيم بنك برقان.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان، الحائز على شهادة “Great Place to Work” كأفضل بيئة للعمل، ملتزم بتوفير فرص واعدة للنمو والتطور لجميع موظفيه من مختلف الإدارات والمستويات المهنية، تماشياً مع رؤيته بأن يبقى الوجهة الأفضل للتوظيف واتخاذ الابتكار نهجاً في القيادة. كما يعمل بنك برقان على مواكبة ميول موظفيه التعليمية المختلفة، فيسعى إلى تطوير مجموعة متنوعة من المواد التعليمية التي بالامكان الوصول إليها من خلال قنوات مختلفة وبالوتيرة المناسبة.

خريجي برنامج انطلاقة