بنك بوبيان ينظم عدداً من الحصص والتمارين الرياضية الأسبوعية لمشاركي Boubyan WHOOP Showdown

علن بنك بوبيان عن تنظيم عدد من الحصص والتمارين الرياضية للمشاركين وغيرهم في تحدي Boubyan WHOOP Showdown – التحدي الرياضي الاستثنائي الأول من نوعه على مستوى المنطقة – وذلك بالتعاون مع نادي “سبارك” الرياضي، ضمن استراتيجيته الهادفة إلى رفع الوعي بشأن ممارسة الرياضة باستخدام أحدث التقنيات ودورها في تحفيز مستوى السلوكيات الصحية واللياقة البدنية.

وقال الاختصاصي بإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان فيصل الخضر أن تنظيم التمارين الرياضية يأتي استكمالاً لما بدأناه من تميز وتشجيع على ضرورة ممارسة الرياضة منذ أن أعلنا عن إطلاق Boubyan WHOOP Showdown ، مضيفاً أن التمارين الرياضية سوف تكون تحت إشراف مجموعة من أفضل المدربين المتخصصين في اللياقة البدنية من نادي “سبارك” الرياضي، وباستخدام أحدث الأجهزة الرياضية والتقنيات التدريبية لمتابعة أدائهم الرياضي.

وأوضح أن المشاركة في التمارين الرياضية متاح الآن لجميع أعضاء Boubyan Showdown Community من الفتيات والشباب عبر الموقع الإلكتروني لبنك بوبيان، وسوف تُقام أسبوعياً بصورة منفصلة، ويتم الإعلان عن 3 فائزين كل أسبوع لأفضل أداء بين المشاركين بجوائز فورية بقيمة تصل إلى 100 د.ك واشتراك اسبوع في نادي سبارك للمركز الأول، و 50 د.ك للمركز الثاني و 30 د.ك للمركز الثالث.

وأضاف أن التعاون مع نادي “سبارك” في تنظيم هذه التمارين والمنافسات جاء باعتباره الشريك الاستراتيجي للبنك وما تمثله هذه الشراكة من دور فعال في إنجاح الفعالية، كما يُعد نادي “سبارك” ضمن أفضل النوادي الصحية بالكويت، نظراً لاعتماده على مجموعة من أفضل المدربين المتخصصين في اللياقة البدنية، وأيضاً استخدام أحدث الأجهزة الرياضية والتقنيات التدريبية لمتابعة الأداء الرياضي.

من جانبه أعرب المدير التنفيذي لنادي سبارك الرياضي عبدالمحسن البابطين عن اعتزازه بشراكته الاستراتيجية مع بنك بوبيان في فعالية Boubyan WHOOP Showdown ، هذا الحدث الفريد والغير مسبوق على مستوى الفعاليات الرياضية ليس على مستوى الكويت فحسب، بل في المنطقة ككل، والقائم على استخدام جهاز WHOOP (السوارة الرياضية) الحديثة ذات الانتشار السريع عالمياً، لتعكس اسبقية بوبيان في نقل هذه التقنية وتؤكد مدى الدعم الذي يقدمه لعملاءه وموظفيه ومختلف شرائح المجتمع، بما يُسهم في خلق مجتمع صحي.

وأوضح “نسعى أن يكون Boubyan WHOOP Showdown تجربة مميزة للمشاركين فيها من خلال تشجيعهم على اتباع أفضل الممارسات لتحسين مستويات اللياقة البدنية بدءاً من الإعلان عن التحدي وصولاً إلى مراحله النهائية، من خلال برنامج تدريب رياضي معتمد من قبل طاقم من أفضل مدربي اللياقة البدينة المتخصصين في “سبارك” لتحقيق أعلى مستويات الأداء والنجاح، مؤكداً على الالتزام بالابداع والتميز في تقديم أفضل الخدمات الرياضية بالنادي”.

تميز وانفراد

في سياق متصل نوه الخضر إلى تميز Boubyan WHOOP Showdown وما أحدثه من تفاعل قوي ومشاركة واسعة كونه حدثاً فريداً وغير مسبوق على مستوى الفعاليات الرياضية في المنطقة، يتماشى مع توجهات بوبيان الاستراتيجية إيماناً بدور الرياضة في حياة الأفراد والمجمعات ليمثل في النهاية إضافة قيمة وملموسة في قائمة أهم الفعاليات الرياضية على مستوى الكويت.

وأشار إلى أن فكرة التحدي ترتكز حول تحفيز وتشجيع المشاركين نحو اتباع أفضل الممارسات لتحسين مستويات اللياقة البدنية معتمدين بصورة أساسياً في هذه الممارسات على استخدام جهاز WHOOP، أكثر الأجهزة دقة في الوقت الحالي والذي اكتسب إقبالاً واسعاً من أشهر الرياضيين العالميين، فهو جهاز رياضي قابل للارتداء وقائم على قراءة البيانات البيومترية للجسم وإظهار النتائج بصورة سريعة من خلال إشعارات على الهواتف، ومن ثم يمكن لكل مشارك معرفة ومتابعة أداءه الرياضي بشكل مباشر.