رئيس الرابطة العربية لجراحي العمود الفقري: الكويت لها بصمة في المجال الطبي

قال رئيس الرابطة العربية لجراحي العمود الفقري الدكتور الكويتي عبدالرزاق العبيد اليوم الجمعة ان الكويت لها بصمة في المجال الطبي وحضور خاص في مجال جراحة العمود الفقري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف رئيس رابطة جراحي العمود الفقري الكويتية في لقاء خاص مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد مشاركته في اليوم السنوي للمبتكرين (آي.ايه فنتشر داي) الذي أقامته جامعة (آي ايه) في العاصمة مدريد مساء امس الخميس ان “التقنيات والخبرات الموجودة في الكويت في مجال جراحة العمود الفقري تضاهي الخبرات والتقنيات في دول العالم المتقدمة”.

وأعرب وهو الحاصل على جائزة صاحب السمو امير البلاد الراحل صباح الأحمد للتميز الطبي في مجال التعليم الطبي في عام 2020 عن فخره بتمتع الكويت باكتفاء ذاتي في مجال جراحة العمود الفقري لافتا إلى ان ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الاهتمام الشخصي من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالشباب الكويتي وتطوير الجانب المهني والطبي.

وقال العبيد وهو طبيب زائر في جامعة إيطالية يدرب فيها الأطباء في مجال جراحة العمود الفقري ان للكويت حضور مهم ومشاركة قوية سواء في ورش العمل والمؤتمرات والأبحاث والتطورات الجراحية في المنطقة العربية وعلى الساحة الدولية.

واعتبر انه وبفضل اهتمام الحكومة بالجانب العلمي وبالتطوير الدائم ودعم الأبحاث والتدريب وتوفير الأجهزة الطبية فإن الكويت ستشهد في السنوات القادمة نهضة كبيرة علمية واقتصادية تليق بالمجتمع الكويتي ومواهبه وطاقاته.

وشارك وفد كويتي برئاسة المدير العام لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني في الملتقى السنوي للمبتكرين في الجامعة ضم المهندسة سارة ابورجيب والدكتورة نهى الميع والمهندس محمد الشمري الذين قدموا ابتكاراتهم ومشاريعهم للحضور في العاصمة الإسبانية.