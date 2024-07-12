الهلال الأحمر تواصل توزيع المساعدات على اللبنانيين في الجنوب

الهلال الأحمر تواصل توزيع المساعدات على اللبنانيين في الجنوب

واصلت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الجمعة توزيع المساعدات لأبناء الجنوب اللبناني المتضررين بسبب المواجهات العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي.

وقال منسق الإغاثة في الصليب الأحمر اللبناني يوسف بطرس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهلال الأحمر الكويتي يواصل عملية توزيع المساعدات الإغاثية على اللبنانيين الموجودين في قراهم وبلداتهم جنوبي لبنان التي بدأها منذ ثلاثة أشهر لدعم صمودهم في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة وتزايد حاجتهم للمواد الأساسية.

وأضاف بطرس أن المساعدات الكويتية تتضمن مواد غذائية ومواد تنظيف توزع بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني منذ مايو الماضي وتشمل ألفي أسرة لبنانية.

وأوضح أن مساعدات الهلال الأحمر الكويتي تستهدف هذه المرة القرى والبلدات التي تبعد خمسة كيلو مترات عن الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أنه إلى جانب مساهماتها الإغاثية تستمر جمعية الهلال الأحمر الكويتي بمشروعها الدائم وهو (مشروع الرغيف) المعمول به منذ سنوات طويلة وتستفيد منه آلاف الأسر اللبنانية إلى جانب اللاجئين السوريين.

يذكر أن عملية توزيع المساعدات لأبناء الجنوب اللبناني المتضررين قد بدأت مطلع مايو الماضي ثم استكملت في يونيو الماضي لدعم صمود سكان الجنوب في قراهم في ظل الظروف الأمنية الصعبة وتزايد حاجتهم للمواد الأساسية.