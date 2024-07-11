الرئيس الجزائري يعلن ترشحه لولاية ثانية

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم الخميس الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجري في السابع من سبتمبر المقبل مؤكدا رغبته في “مواصلة تجسيد الإصلاحات” و”متابعة مسيرة بناء وتشييد الجزائر الجديدة”.

وقال تبون في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي إن “قرار الترشح جاء نزولا عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب” مشيرا إلى أنه آن الأوان للإعلان عن ترشحه لولاية ثانية مثلما يسمح به الدستور مضيفا أنه “للشعب الجزائري الكلمة الفاصلة في ذلك”.

وذكر أن “الخاص والعام يشهد بأن مداخيل الدولة تقوت وأن النزيف الذي عرفته الخزينة العمومية انتهى” مشيرا إلى أن “الجزائر استرجعت ما كان ممكنا استرجاعه من الأموال المنهوبة” المقدرة بمليارات الدولارات.

يذكر أن تبون كان قد أبدى سابقا رغبته في الترشح لولاية ثانية حيث حظي بدعم الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بالإضافة إلى المنظمات الوطنية والاتحادات النقابية ومنظمات المجتمع المدني التي دعته إلى “مواصلة برنامج الإصلاحات”.

وكانت السلطة المستقلة للانتخابات قد أعلنت الأحد الماضي عن تسجيل 34 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع سبتمبر المقبل بعدما سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

وأكدت أن عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية من مقرها ستتواصل إلى غاية منتصف الليل من يوم 18 يوليو الجاري وهو آخر أجل تم تحديده لإيداع التصريح بالترشح.