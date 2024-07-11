رئيس الأركان: استمرار التطوير والتدريب للكوادر البشرية والفنية لضمان التفوق بمنظومات الدفاع الجوي

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين اليوم الخميس أهمية استمرار التطوير والتدريب للكوادر البشرية والفنية لضمان التفوق الدائم لمنظومات الدفاع الجوي.

وأعرب الفريق المزين في بيان صحفي صادر عن رئاسة الأركان عقب زيارته التفقدية الميدانية إلى سلاح الدفاع الجوي عن فخره واعتزازه بالجهود المبذولة من منتسبي السلاح مشيدا بما شاهده من كفاءة عالية وتفان في العمل يعكس روح العطاء والإنتماء التي تتحلى به القوات المسلحة.

وشدد على تحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية والاستعداد لحفظ أمن وسلامة أجواء الوطن وضرورة الاستمرار في هذا النهج وتعزيز القدرات من خلال التدريب المستمر والتطوير الذاتي منوها بدور الدفاع الجوي المحوري في الدفاع عن أجواء البلاد وأهميته كركيزة أساسية في منظومتنا الدفاعية.

وأكد أن القيادة الرشيدة تولي اهتماما كبيرا بتوفير كافة الإمكانات التي تضمن التفوق والجاهزية الدائمة لقواتنا المسلحة سائلا المولى أن يحفظ الوطن الغالي ويديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين حفظه الله.

وكان في استقبال الفريق المزين آمر سلاح الدفاع الجوي اللواء الركن خالد سعد وعدد من ضباط السلاح حيث استمع في مستهل الزيارة إلى إيجاز شامل عن طبيعة المهام والواجبات التي يقوم بتنفيذها الدفاع الجوي مع بيان درجة الجاهزية والاستعداد التي يتمتع بها منتسبوه بالاضافة إلى الخطط المستقبلية وبرامج التدريب والتأهيل لمنتسبي السلاح لتعزيز المنظومة الدفاعية.

وشملت جولة ميدانية لمختلف وحدات سلاح الدفاع الجوي حيث زار مجمع صيانة سلاح الدفاع الجوي وتفقد الورش الفنية المعنية بإدامة وصيانة وتجهيز منظومة صواريخ (سكاي جارد).

كما شملت الجولة مركز عمليات اللواء الإقليمي (9) ومشغل منظومة صواريخ (الباتريوت) واطلع على سير الأعمال والتقنيات المستخدمة في تجهيز وصيانة وإدامة المعدات العسكرية ومستوى الجاهزية لمنظومة الدفاع الجوي.

من الزيارة التفقدية إلى سلاح الدفاع الجوي من الزيارة التفقدية إلى سلاح الدفاع الجوي من الزيارة التفقدية إلى سلاح الدفاع الجوي